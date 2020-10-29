Футболист "Зари" забил фантастический гол в Лиге Европы. Видео

Максим Иншаков Футбол 23:40, 29.10.2020 Обновлено: 23:45, 29.10.2020

Центральный полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня отметился роскошным ударом в матче 2-го тура Лиги Европы против португальской "Браги".

На 95-й минуте в компенсированное ко второму тайму время 26-летний уроженец Кривого Рога ударом из-за пределов штрафной установил окончательный счет в игре.

Мяч по невероятной траектории влетел в шестерку ворот. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этим шедевром.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок "Заря" – "Брага" завершился со счетом 1:2. В этой игре аргентинский футболист забил гол феноменальным ударом с лета.

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