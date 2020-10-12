Футболист "Зари" отличился автоголом в дебютном матче за сборную. Видео

Защитник "Зари" Йоэль Абу-Ханна крайне неудачно дебютировал за сборную Израиля, отличившись автоголом в матче третьего тура Лиги наций против Чехии.

На 14-й минуте поединка команда футболиста из украинской Премьер-лиги разыграла удар от ворот, но оказалась под серьезным прессингом со стороны соперника. Абу-Ханна отдал пас голкиперу, но тот не сумел остановить мяч, в результате чего игровой снаряд медленно закатился за линию. После первого тайма игрок "Зари" был заменен. Видео момента можно посмотреть, начиная с 2:57.

Израиль потерпел домашнее поражение со счетом 1:2 и остался на третьем месте в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Чехия с шестью очками продолжает преследование Шотландии, которая лидирует в квартете с семью баллами.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Эстонии забила нелепый автогол в матче Лиги наций против Северной Македонии.