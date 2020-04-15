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15 апреля • обновлено в 19:51
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Футболист "Зари" Андрей Цыганик рассказал о связи с Путиным

1.3т
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Латвийский полузащитник луганской "Зари" Андрей Цыганик признался, что выступая в Германии получил прозвище Путин.

Владимир Путин и Андрей Цыганик

Владимир Путин и Андрей Цыганик

"Когда началась война в Украине, я играл в Германии и ходил там в немецкую школу. Меня даже учителя в шутку называли Путиным. Просто потому, что я русскоговорящий. Нам рассказывали, что происходит в мире и говорили мне: "Что ты делаешь?". Телевидение принадлежит государству и транслирует то, что нужно правительству. И так зомбируются люди. Так везде – в Германии, Латвии, России. За Украину не скажу – не смотрел украинского телевидения", - цитирует футболиста Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый в прошлом футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев похвалил президента России Владимира Путина за развитие спорта в стране-соседке.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Владимир Путин
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