Футболист забился в конвульсиях после удара по горлу во время матча. Видео

Колумбийский защитник клуба "Интер Майами" Андрес Рейес стал участником жуткого столкновения в матче Главной лиге соккера США.

На 51-й минуте игры против "Орландо Сити" (1:3) 20-летний футболист в верховой борьбе получил от оппонента локтем в горло и рухнул на газон. Спортсмен держался за горло и бился в конвульсиях – у него возникли проблемы с дыханием. Врачи пару минут поколдовали над ним, а после унесли на носилках в подтрибунное помещение – игрок был в слезах.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан "Динамо" Сергей Сидорчук получил тяжелую травму в центральном матче 26-го тура УПЛ против "Зари".

Столичному футболисту очень жестко въехал в ногу Ловро Цвек. Игроки "Динамо" вынесли своего капитана с поля на руках, а хорватский легионер после просмотра VAR получил красную карточку.