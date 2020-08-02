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Футболист забился в конвульсиях после удара по горлу во время матча. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2,5 т.
Андрес Рейес

Андрес Рейес получи травму. кадр из видео

Колумбийский защитник клуба "Интер Майами" Андрес Рейес стал участником жуткого столкновения в матче Главной лиге соккера США.

На 51-й минуте игры против "Орландо Сити" (1:3) 20-летний футболист в верховой борьбе получил от оппонента локтем в горло и рухнул на газон. Спортсмен держался за горло и бился в конвульсиях – у него возникли проблемы с дыханием. Врачи пару минут поколдовали над ним, а после унесли на носилках в подтрибунное помещение – игрок был в слезах.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан "Динамо" Сергей Сидорчук получил тяжелую травму в центральном матче 26-го тура УПЛ против "Зари".

Столичному футболисту очень жестко въехал в ногу Ловро Цвек. Игроки "Динамо" вынесли своего капитана с поля на руках, а хорватский легионер после просмотра VAR получил красную карточку.

СШАчемпионат США
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