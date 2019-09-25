Футболист забил невероятный гол, с 40 метров попав "за шиворот" голкиперу

Футболист красноярского "Енисея" Константин Савичев отметился фантастическим ударом в поединке 1/16 Кубка России против питерского "Зенита".

На 14-й минуте 25-летни хавбек увидел, что Михаила Кержакова далеко вышел из ворот и метров с 40 запустил круглого в сторону ворот. Голкипер "Зенита" был к такому не готов и спасти команду от гола не смог.

Несмотря на такой шедевр "Енисей" проиграл (1:2) и вылетел из турнира.

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