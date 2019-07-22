Футболист забил гол в свои ворота с центра поля, вызвав бурю насмешек

Полузащитник бразильского клуба "Форталеза" Жуниньо отметился несуразными действиями, забив курьезный автогол в матче чемпионата страны против "Атлетико Минейро".

На седьмой минуте встречи игрок, находясь в центре поля, решил отдать пас верхом вратарю, однако мяч после его удара перелетел через голкипера и оказался в воротах. Таким образом, Жуниньо открыл счет в матче, однако конце поединка футболист исправился, забив еще один мяч, но уже в ворота соперника. Игра в итоге завершилась вничью — 2:2.

EITA! ⚽💥



Juninho recua a bola, mas acaba mandando para a própria rede e abre o placar para o Atlético-MG contra o Fortaleza. Veja o lance aqui! 👇#CampeonatoBrasileiro pic.twitter.com/lnfUBAlKu3 — UOL Esporte (@UOLEsporte) 21 июля 2019 г.

Видеозапись нелепого автогола вызвала шквал насмешек в сети среди болельщиков "Атлетико Минейро". "Самый красивый мяч, забитый в этом сезоне, на данный момент", "Гол, которому позавидовал бы Пеле", — язвительно комментируют фанаты в соцсетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американской Лиге чемпионов забили самый нелепый автогол сезона.

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