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Футболист забил гол в свои ворота с центра поля, вызвав бурю насмешек

1.2т Читать материал на украинском

Полузащитник бразильского клуба "Форталеза" Жуниньо отметился несуразными действиями, забив курьезный автогол в матче чемпионата страны против "Атлетико Минейро".

На седьмой минуте встречи игрок, находясь в центре поля, решил отдать пас верхом вратарю, однако мяч после его удара перелетел через голкипера и оказался в воротах. Таким образом, Жуниньо открыл счет в матче, однако конце поединка футболист исправился, забив еще один мяч, но уже в ворота соперника. Игра в итоге завершилась вничью — 2:2.

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Видеозапись нелепого автогола вызвала шквал насмешек в сети среди болельщиков "Атлетико Минейро". "Самый красивый мяч, забитый в этом сезоне, на данный момент", "Гол, которому позавидовал бы Пеле", — язвительно комментируют фанаты в соцсетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американской Лиге чемпионов забили самый нелепый автогол сезона.

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Место
Бразилия
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