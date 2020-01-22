Главная Новости
22 января • обновлено в 21:03
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Футболист забил гол "ударом скорпиона" в кувырке

1.6т
Читать материал на украинском

Необычный гол был забит во время товарищеского любительского футбольного матча в Турции.

В поединке местных команд один из футболистов умудрился забить гол "ударом скорпиона", при этом сделав это в кувырке. Ролик со взятием ворот моментально стал вирусов, и менее чем за сутки собрал более 30 тысяч просмотров.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить изобретательность игрока.

Новости
Экс-футболист сборной Украины забил потрясающий гол ударом скорпиона: видео шедевра

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нападающий футбольного клуба "Ингулец" из пгт Петрово Кировоградской области Александр Акименко забил невероятный гол ударом скорпиона в матче 22-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги