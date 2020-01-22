Футболист забил гол "ударом скорпиона" в кувырке

Необычный гол был забит во время товарищеского любительского футбольного матча в Турции.

В поединке местных команд один из футболистов умудрился забить гол "ударом скорпиона", при этом сделав это в кувырке. Ролик со взятием ворот моментально стал вирусов, и менее чем за сутки собрал более 30 тысяч просмотров.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить изобретательность игрока.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нападающий футбольного клуба "Ингулец" из пгт Петрово Кировоградской области Александр Акименко забил невероятный гол ударом скорпиона в матче 22-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

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