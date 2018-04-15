Футболист забил гол и устроил самое необычное празднование года

Игрок румынского клуба "Германштадт" Стефан Бланару отметил собственный забитый мяч на полупустой трибуне.

Во время матча второго дивизиона чемпионата страны с "Лучаферул Орадя" Бланару отличился на 80-й минуте. После этого он побежал на трибуну, встал и начал изображать радостного болельщика, приглашая всех к нему присоединиться.

Встреча завершилась победой "Германштадта" со счетом 4:0. "Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что экс-футболист сборной Украины забил потрясающий гол ударом скорпиона.