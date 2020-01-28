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28 января • обновлено в 20:08
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Футболист забил фантастический "радиоуправляемый" гол

1.8т
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Бразильский футболист "Порту" Алекс Теллес отметился фантастическим ударом в полуфинале Кубка португальской лиги против "Витории Гимарайнш".

Алекс Теллес

Алекс Теллес

27-летний защитник гостей на 66-й минуте смог настолько сильно и точно приложится по мячу, что кожаная сфера словно радиоуправляемая по невероятной и неберущейся траектории влетела в угол ворот.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 2:1. "Порту" благодаря голу Тикиньо на 75-й минуте вышел в финал, где на 95-й минуте проиграл "Браге" (0:1).

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Как сообщал OBOZREVATEL, необычный гол был забит во время товарищеского любительского футбольного матча в Турции.

В поединке местных команд один из футболистов умудрился забить гол "ударом скорпиона", при этом сделав это в кувырке.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат Португалии
Тег
ФК Порту
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