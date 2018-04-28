Футболист забил фантастический гол "ударом скорпиона"

Полузащитник "Ньюкасл Джетс" Райли Макгри отметился фантастическим ударом в матче Лиги А чемпионата Австралии. 19-летний футболист забил в ворота "Мельбурн Сити" "ударом скорпиона".

На 56-й минуте, получив пас на границе штрафной площадки, Макгри смог невероятным "выстрелом" через себя перекинуть мяч над голкипером.

После игры футболист сказал, что удивил сам себя.

"Думаю, мне там немного повезло. Хотя у меня и был порыв забить. Очень доволен", – сказал Макгри после матча, который завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Ньюкасла.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в четвертьфинале Лиги Европы футболист лондонского "Арсенала" забил удивительный гол шведой в ворота московского ЦСКА.