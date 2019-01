Футболист забил фантастический гол с центра поля, установив уникальное достижение

17-летний нападающий английского клуба "Саутэнд Юнайтед" Чарли Келман, забил гол со своей половины поля в своей первой игре в профессиональном футболе.

Уникальный случай произошел в поединке против "Плимута" в Лиге 1 - третьего по силе футбольного дивизиона Англии.

Вышедший на замену молодой нападающий точно пробил на второй добавленной минуте. Фантастический гол не спас команду от поражения, "Саутэнд" уступил сопернику 2:3.

"Спасибо всем, что верили в меня и дали возможность проявить себя в столь юном возрасте. Я вам очень благодарен и не буду останавливаться", – написал Чарли в Twitter после матча.

Thank you to all the staff @SUFCRootsHall and @SUFCYouth for believing in me and giving me this opportunity at such a young age I couldn’t be more grateful I won’t stop here and @DruYearwood 50 appearances congrats !❤️