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Футболист забил фантастический гол с центра поля, установив уникальное достижение

2.1тЧитать материал на украинском

17-летний нападающий английского клуба "Саутэнд Юнайтед" Чарли Келман, забил гол со своей половины поля в своей первой игре в профессиональном футболе.

Уникальный случай произошел в поединке против "Плимута" в Лиге 1 - третьего по силе футбольного дивизиона Англии.

Вышедший на замену молодой нападающий точно пробил на второй добавленной минуте. Фантастический гол не спас команду от поражения, "Саутэнд" уступил сопернику 2:3.

"Спасибо всем, что верили в меня и дали возможность проявить себя в столь юном возрасте. Я вам очень благодарен и не буду останавливаться", – написал Чарли в Twitter после матча.

Чарли Келман

Чарли Келман

Twitter

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Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия
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