Футболист забил чудо-гол ударом с центра поля

Атакующий полузащитник болгарского футбольного клуба "Ботев" Тодор Неделев забил гол с центра поля. Эпизод произошел в матче против "Локомотива" из Пловдива в чемпионате страны.

25-летний Неделев получил мяч от партнера в пределах центрального круга и потрясающим выстрелом поразил ворота "Локомотива". Несмотря на то, что мяч летел очень долго и голкипер прекрасно видел момент удара, он не смог спасти свою команду.

Полузащитник установил окончательный счет во встрече — 2:0 в пользу "Ботева".

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе английский футболист забил фантастический гол с центра поля, установив уникальное достижение.

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