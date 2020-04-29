Футболист "Ювентуса" Дибала сдал четвертый положительный тест на коронавирус

Михаил Морозов Футбол 09:41, 29.04.2020

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала в четвертый раз за шесть недель сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает информагентство Mirror, 21 марта аргентинец впервые подтвердил, что он и его девушка заболели коронавирусом, а его первый тест на наличие заболевания оказался положительным.

Пауло Дибала
FootBoom

Дибала испытывает проблемы с дыханием, но на этот раз легче переносит болезнь. У нападающего не получается полностью избавиться от нее.

Вместе с Блезом Матуиди и Даниэле Ругани аргентинец был одной из трех звезд "Ювентуса", которые заразились коронавирусом, однако они уже полностью выздоровели.

Ожидается, что футболисты итальянских клубов приступят к индивидуальным тренировкам с понедельника, 4 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, команды Серии А определились с крайней датой для возобновления сезона 2019/20.

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