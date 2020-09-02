Футболист, выступавший в "ЛНР", покинул украинский клуб после протеста фанатов

Футболист житомирского "Полесья" Алексей Лобов покинул команду после протеста ультрас клуба из-за его участия в чемпионате "ЛНР".

Как заявил директор клуба Владимир Загурский, перед подписанием Лобова они не знали о его карьере на оккупированной территории.

"Лобов выступал последние 4 сезона за "Авангард". Мы его брали в команду на правах аренды, поэтому он не наш игрок. Сейчас он игрок "Колоса". Когда мы его брали, об этой истории не знали, потому что мы изучаем историю каждого игрока из открытых источников. Если открыть Википедию и другие украиноязычные сайты – этой информации не было. С 2014 по 2017 год были пробелы. Поскольку он молодой человек, ему всего 23 года, мы этому не уделили нужное внимание", - цитирует Загурского tribuna.com со ссылкой на региональный телеканал СК1.

Загурский от фанатов узнал, что на российских сайтах и порталах Луганщины указано, что этот футболист играл в 2014-2016-х под эгидой так называемой "ЛНР".

"Для нас эта информация была как снег на голову. К нам никто не обращался из фанатов, чтобы выяснить эту ситуацию. Мы с тренером спросили, готов ли он объяснять, что и как происходило, где он играл. Он согласился. Поэтому подходили и до матча, и после. Пытался и он объяснить, и позиция тренерского штаба, руководства. Позицию не приняли. Она была однозначной – он здесь не должен играть. Сегодня ситуация другая. Вчера он приехал на сбор и решил не продолжать карьеру у нас. Он теперь не игрок нашей команды", – сказал Загурский.

Ультрас "Полесья" выступили против этого подписания, поскольку Лобов выступал за "Горняк" Ровеньки, "Шахтер" Красный Луч, "Далевец" Луганск, ЦСКА НМ из чемпионата "ЛНР" в период 2015-2016 года.

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