Футболист "Вольфсбурга" про матч в Украине: это странно, когда читаешь, что там происходит

Футболист немецкого "Вольфсбурга" Максимилиан Арнольд высказался на тему проведения ответного матча 1/8 финала ЛЕ с "Шахтером" в Украине.

По словам полузащитника, он не уверен, что целесообразно проводить игру в стране, где с каждым днем растет количество заболевших на COVID-19.

"Странная ситуация, когда ты читаешь, что там происходит. Но это моя работа. Мы полетим туда, так как профессионально выполняем свою работу и хотим двигаться вперед. Постараемся как можно меньше контактировать", – сказал Арнольд в интервью Bild.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Вольфсбург" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против чемпиона Украины донецкого "Шахтера" в среду, 5 августа. Стало известно по каким телеканалам покажут эту игру.

В первом матче 1/8 финала "Шахтер" одержал выездную победу над "Вольфсбургом" со счетом 2:1.