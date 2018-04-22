Футболист во время матча сходил в туалет и попал в прямой эфир

Курьезный эпизод произошел в матче 1/8 финала кубка Казахстана между "Мактаралом" и "Астаной". Один из игроков "Мактарала", который должен был выйти на замену, устроил настоящее туалетное шоу в прямом эфире.

Футболист захотел помочиться за скамейкой запасных, однако в этот момент его подозвал тренер, отправляя на поле. Игрок начал метаться и в конце-концов нашел укромное место за рекламным баннером.

Сам матч закончился сенсационным поражением "Астаны" от клуба второго дивизиона - 1:3.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что украинский футболист забил роскошный гол-"обманку" в Кубке Казахстана.