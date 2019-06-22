Кошмарный эпизод случился в первом финальном матче второго дивизиона чемпионата Испании между "Депортиво" и "Мальоркой".

На 41-й минуте нападающий гостей Марк Педраса пошел в подкат против полузащитника Алекса Бергантиньоса и влетел ему прямой ногой в лицо. В итоге окровавленного футболиста унесли с поля на носилках, продолжить участие в матче он не сумел. Педраса был удален.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Депортиво". Ответная игра пройдет 23 июня. Начало в 22:00.

Twitter.com

Twitter.com

Twitter.com

Twitter.com

Twitter.com

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