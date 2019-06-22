ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Футболист въехал прямой ногой в лицо сопернику: страшное видео

1.1тЧитать материал на украинском

Кошмарный эпизод случился в первом финальном матче второго дивизиона чемпионата Испании между "Депортиво" и "Мальоркой".

На 41-й минуте нападающий гостей Марк Педраса пошел в подкат против полузащитника Алекса Бергантиньоса и влетел ему прямой ногой в лицо. В итоге окровавленного футболиста унесли с поля на носилках, продолжить участие в матче он не сумел. Педраса был удален.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Депортиво". Ответная игра пройдет 23 июня. Начало в 22:00.

Футболист въехал прямой ногой в лицо сопернику: страшное видео

Twitter.com

Футболист въехал прямой ногой в лицо сопернику: страшное видео

Twitter.com

Футболист въехал прямой ногой в лицо сопернику: страшное видео

Twitter.com

Футболист въехал прямой ногой в лицо сопернику: страшное видео

Twitter.com

Футболист въехал прямой ногой в лицо сопернику: страшное видео

Twitter.com

Новости
В России атлет сломался, приседая со штангой: кошмарный момент попал на видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ужасный перелом ноги получил в первом матче группового этапа Евро-2019 U-21 против сербской команды полузащитник сборной Австрии Ханнес Вольф.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Место
Испания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel