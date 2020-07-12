Футболист в Украине забил на 30-й секунде фантастический победный гол бисиклетой. Видео

Грузинский нападающий футбольного клуба "Ингулец" (пгт Петрово, Кировоградская область) Ника Сичинава отметился шедевральным голом в матче 23-го тура чемпионата Украины в Первой лиге против луцкой "Волыни".

На 30-й секунде первого тайма 25-летний уроженец Кутаиси откликнулся на фланговую передачу, и в первой же атаке нанес фантастический удар ножницами через себя (бисиклетой).

Этот мяч в игре стал единственным и победным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нападающий "Ингульца" Александр Акименко забил невероятный гол в матче Первой лиги против "Сум" (6:0).

33-летнему форварду удался фантастический "удар скорпиона", когда мяч забивается пяткой в падении через себя. Вратарь соперников явно не ожидал такого "выстрела", и был бессилен что-либо сделать.