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Футболист в Украине забил на 30-й секунде фантастический победный гол бисиклетой. Видео

Максим Богданов
Максим Богданов
Футбол
1,0 т.
Ника Сичинава

Ника Сичинава забил победный гол "Волыни". Футбол24

Грузинский нападающий футбольного клуба "Ингулец" (пгт Петрово, Кировоградская область) Ника Сичинава отметился шедевральным голом в матче 23-го тура чемпионата Украины в Первой лиге против луцкой "Волыни".

На 30-й секунде первого тайма 25-летний уроженец Кутаиси откликнулся на фланговую передачу, и в первой же атаке нанес фантастический удар ножницами через себя (бисиклетой).

Этот мяч в игре стал единственным и победным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нападающий "Ингульца" Александр Акименко забил невероятный гол в матче Первой лиги против "Сум" (6:0).

33-летнему форварду удался фантастический "удар скорпиона", когда мяч забивается пяткой в падении через себя. Вратарь соперников явно не ожидал такого "выстрела", и был бессилен что-либо сделать.

УкраинаЛуцк
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