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Футболист в России не выдержал холода и умер

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Футболист и тренер любительской лиги Константин Андросенко был найден мертвым в Смоленской области. По предварительным данным, смерть спортсмена наступила из-за переохлаждения.

Константин Андросенко

Константин Андросенко

Рен-ТВ

Следователи выясняют, что случилось с молодым человеком. Рассматриваются сразу несколько версий. Проверяется, был ли трезв футболист. Также рассматривается версия, что смерть носит криминальный характер.

Футболист играл сразу за несколько команд: "Смоленские бриллианты", "Кристалл", "Искра-СЛФЛ". Трагедия стала настоящим шоком для всех, кто знал игрока. Его друзья и коллеги надеются, что сотрудники полиции разберутся в этой темной истории, сообщает Рен-ТВ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад трагически умер двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу.

Место
РоссияСмоленск
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