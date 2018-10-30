Футболист в России не выдержал холода и умер

Футболист и тренер любительской лиги Константин Андросенко был найден мертвым в Смоленской области. По предварительным данным, смерть спортсмена наступила из-за переохлаждения.

Константин Андросенко Рен-ТВ

Следователи выясняют, что случилось с молодым человеком. Рассматриваются сразу несколько версий. Проверяется, был ли трезв футболист. Также рассматривается версия, что смерть носит криминальный характер.

Футболист играл сразу за несколько команд: "Смоленские бриллианты", "Кристалл", "Искра-СЛФЛ". Трагедия стала настоящим шоком для всех, кто знал игрока. Его друзья и коллеги надеются, что сотрудники полиции разберутся в этой темной истории, сообщает Рен-ТВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад трагически умер двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу.