Футболист в Англии забил "один из величайших голов в истории"

Южнокорейский нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын-Мин отметился невероятным голом в 16-м туре чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге.

На 32-й минуте игры против "Борнмута" 27-летний кореец подхватил мяч у своей штрафной и помчался на ворота соперника. Он пробежал более 70 метров за 12 секунд, смог уйти от семи соперников и точно пробить. Встреча завершилась со счетом 5:0.

В сети назвали этот гол одним из величайших голов в истории АПЛ.

OH MY DAYS! Heung-min Son has ran 80 yards in 12 seconds to score one of the greatest goals in Premier League history. Unbelievable! 😲👏 https://t.co/iJLDdl70zq