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8 декабря • обновлено в 23:34
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Футболист в Англии забил "один из величайших голов в истории"

Футболист в Англии забил "один из величайших голов в истории"
Встреча завершилась со счетом 5:0
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Южнокорейский нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын-Мин отметился невероятным голом в 16-м туре чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге.

На 32-й минуте игры против "Борнмута" 27-летний кореец подхватил мяч у своей штрафной и помчался на ворота соперника. Он пробежал более 70 метров за 12 секунд, смог уйти от семи соперников и точно пробить. Встреча завершилась со счетом 5:0.

В сети назвали этот гол одним из величайших голов в истории АПЛ.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия
Тег
Тоттенхэм Хотспур
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