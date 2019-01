Футболист на матче в Англии выкинул арбитра за рекламный щит

В матче Кубка Англии между командами "Уокинг" и "Уотфорд" произошел курьезный эпизод.

Футболист гостей Айзек Саксесс во время единоборства случайно задел лайнсмена, и тот перелетел через рекламный щит. Рефери удалось грамотно сложиться во время падения и избежать серьезных травм.

It hasn't been a good day to be an assistant referee... 🤦‍♂️ pic.twitter.com/a8SzJGd52b