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Футболист на матче в Англии выкинул арбитра за рекламный щит

2.6тЧитать материал на украинском

В матче Кубка Англии между командами "Уокинг" и "Уотфорд" произошел курьезный эпизод.

Футболист гостей Айзек Саксесс во время единоборства случайно задел лайнсмена, и тот перелетел через рекламный щит. Рефери удалось грамотно сложиться во время падения и избежать серьезных травм.

Отметим, что в этот же день, несколькими часами ранее на игре Кубка между "Манчестер Сити" и "Ротерхэма" боковой арбитр из-за травмы не смог доиграть матч и был вынужден попросить замену.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что футболист аргентинского "Спортинга" до потери сознания избил арбитра, показавшего ему вторую желтую карточку. Инцидент произошел в конце второго тайма.

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Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия
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