Футболист "Урала" заявил, что сажал бы россиян в камеру и назвал причину

Футболист "Урала" Андрей Панюков высказался о нарушении россиянами самоизоляции во время пандемии коронавируса, заявив, что сажал бы их в камеры на пару дней.

По словам 25-летнего нападающего, полиция должна работать жестче.

"А то у нас придут полицейские, мило поговорят, попросят разойтись и так же уйдут. Это не работает! Да даже посидели бы люди часа по три-четыре часа в камере и уже бы задумались" , – сказал экс-игрок сборной РФ в интервью Накануне.ру.

По словам Панюкова, он в 10 вечера выходит на балкон и видит очень много народу на берегу, которые вовсю купаются

"А потом все еще удивляются резкому всплеску заболеваемости в Екатеринбурге. Если раньше был прирост заболевших по 50 человек в день, то сейчас это 250. Так что чему тут удивляться? Я бы поставил ограждения вокруг того же Верх-Исетского пруда. Потому что все это неправильно, на самом деле. Насчет торговых центров не могу сказать. Знаю, конечно, что кого-то штрафовали за нелегальную торговлю", – подытожил форвард.

Отметим, что Россия занимает третье место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса – более 537 тысяч. Суточный прирост новых зараженных COVID-19 составляет 8,25 тысяч случаев. За последние сутки там погибли 143 пациента. Тогда как в целом с начала пандемии зафиксировано более 7 тыс. смертей, более 284 тыс. пациентов побороли болезнь.