Футболист умер, пытаясь скопировать Месси

Начинающий футболист из Индии умер после попытки повторить движение нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Сагар Дас из Калькутты во время игры попытался принять пас от партнера по команде в стиле Месси, но потерял равновесие, упал и получил удар мячом в грудь, сообщает India Today.

Футболист потерял сознание, и его товарищи по команде пытались ему помочь, однако им это не удалось. Игрока доставили в больницу в Камархати, где он позднее скончался.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, недавно поклонник Месси покончил жизнь самоубийством после неудачи сборной Аргентины на ЧМ-2018.