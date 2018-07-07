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Чемпионат мира 2018
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Футболист умер, пытаясь скопировать Месси

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Начинающий футболист из Индии умер после попытки повторить движение нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Сагар Дас из Калькутты во время игры попытался принять пас от партнера по команде в стиле Месси, но потерял равновесие, упал и получил удар мячом в грудь, сообщает India Today.

Футболист потерял сознание, и его товарищи по команде пытались ему помочь, однако им это не удалось. Игрока доставили в больницу в Камархати, где он позднее скончался.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, недавно поклонник Месси покончил жизнь самоубийством после неудачи сборной Аргентины на ЧМ-2018.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Лионель Месси
Место
Индия
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