Турецкий футболист Цевхер Токташ, выступающий в составе любительского клуба "Бурса Йилдирим Спор", убил своего пятилетнего сына Касыма.

Сына Токташа госпитализировали с подозрением на COVID-19. 32-летний спортсмен вызвал врачей после того, как у ребенка начались кашель и лихорадка, и отправился с ним в больницу, сообщает Daily Sabah.

Могила Касыма Токташа

23 апреля турок вызвал врачей в палату, сообщив, что у его сына проблемы с дыханием. Врачам не удалось спасти жизнь ребенку. Учитывая характерные для больных коронавирусной инфекцией симптомы, медики посчитали именно заболевание причиной смерти сына . Через 11 дней сам Токташ обратился в полицию и сделал чистосердечное признание.

"Я прижимал подушку к голове сына в течение 15 минут. Он дергался, но я продолжал давить на подушку до самой смерти", - рассказал Токташ, объяснив это тем, что никогда не любил ребенка. При этом футболист отрицает наличие у себя каких-либо психических заболеваний.

Спортсмена будут судить за убийство. Ему грозит пожизненное заключение. Кроме того, власти постановили эксгумировать тело сына Токташа для проведения вскрытия.

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