Футболист "Тоттенхэма" забил гол с центра поля в "девятку" в матче Лиги Европы. Видео

Полузащитник английского "Тоттенхэма" Гарри Уинкс стал автором необычного гола в матче четвертого тура Лиги Европы с болгарским "Лудогорцом".

При счете 2:0 в пользу "шпор" после вбрасывания аута игрок оказался с мячом в районе центрального круга и решился на подачу в штрафную. Однако передача пошла чуть сильнее, чем задумывал Уинкс. В итоге мяч, перелетев через полполя, от перекладины влетел точно в "девятку" ворот голкипера болгарской команды, который оказался не готовым к такому развитию событий.

Отметим, что встреча завершилась разгромной победой "Тоттенхэма" на своем поле – 4:0.

Интересно, что после игры Уинкс признался, что отдавал передачу своему партнеру Гарету Бэйлу, а не пробивал по воротам.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне луганская "Заря" неожиданно разгромила на выезде греческий АЕК, забив в ворота соперника три безответных мяча.