Футболист "Спартака" забил победный автогол "ударом скорпиона". Видео

Максим Иншаков Футбол 13:31, 12.07.2020 Обновлено: 13:31, 12.07.2020

Футболист "Спартака" Павел Маслов отметился эффектным ударом в свои ворота в матче 28-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге.

20-летнему защитнику удался фантастический "удар скорпиона", когда мяч забивается пяткой в падении через себя.

Этот гол стал единственным в игре. Победа позволила "Сочи" набрать 33 очка и выйти на девятое место в чемпионате. В активе "красно-белых" столько же очков, команда уступает сопернику по дополнительным показателям и находится на десятой позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нападающий "Ингульца" Александр Акименко забил невероятный гол в матче Первой лиги против "Сум" (6:0).

33-летнему форварду удался "удар скорпиона". Вратарь соперников явно не ожидал такого "выстрела", и был бессилен что-либо сделать.

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