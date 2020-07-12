Футболист "Спартака" забил победный автогол "ударом скорпиона". Видео
Павел Маслов забивает автогол. championat.com
Футболист "Спартака" Павел Маслов отметился эффектным ударом в свои ворота в матче 28-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге.
20-летнему защитнику удался фантастический "удар скорпиона", когда мяч забивается пяткой в падении через себя.
Этот гол стал единственным в игре. Победа позволила "Сочи" набрать 33 очка и выйти на девятое место в чемпионате. В активе "красно-белых" столько же очков, команда уступает сопернику по дополнительным показателям и находится на десятой позиции.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нападающий "Ингульца" Александр Акименко забил невероятный гол в матче Первой лиги против "Сум" (6:0).
33-летнему форварду удался "удар скорпиона". Вратарь соперников явно не ожидал такого "выстрела", и был бессилен что-либо сделать.