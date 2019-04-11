"Мы были в ужасе!" Футболист "Спартака" совершил мерзкий поступок в центре Москвы

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев во время дорожного конфликта в Москве сломал нос 29-летнему американцу Майклу Коу Джону Эли, который работает в российской столице переводчиком.

В среду около 10.30 Гулиев за рулем автомобиля Mercedes проезжал по улице Краснопрудная. Возле дома №11 для пешеходов загорелся зеленый сигнал. Все машины, кроме Гулиева, остановились, а пешеходы начали переходить улицу.

Аяз Гулиев Livesport

В итоге иномарка задела мужчину, после чего возмущенный водитель выскочил из авто, догнал Джона и устроил драку, сообщает "Московский комсомолец".

Футболист утверждает, что конфликт случился из-за американца, который якобы медленно переходил дорогу и ударил по машине.

"Бедолага не мог вымолвить ни слова, видимо, потому что он американец, не говорил по-русски. У пешехода все лицо было в крови, мы были в ужасе!" — рассказали очевидцы.

На место инцидента прибыли полицейские, которые забрали права у футболиста "Спартака", а американцу понадобилась помощь медиков, которые диагностировали перелом костей носа. От госпитализации пострадавший отказался и поехал вместе с футболистом в полицию.

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Спортсмен предложил американцу оплатить визиты к врачам и дал денег, а также несколько раз извинился. В итоге, как утверждает портал, тот отказался от претензий.

Также издание пишет, что Mercedes Гулиев приобрел в конце 2018 года, но уже более 200 раз успел нарушить правила дорожного движения – в основном превышал скорость. Часть штрафов не оплачена.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сеть взорвал ролик с инцидентом, который произошел с участием бойца смешанных единоборств. На видео спортсмен дал отпор двум быдловатым водителям, напавшим на него.

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