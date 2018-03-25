Футболист скончался после удара мячом: момент смерти попал в эфир

В Хорватии во время матча скончался 25-летний полузащитник Бруно Бобан.

Трагедия произошла по ходу игры между "Марсонией" и "Славонией" в третьей по силе хорватской лиге. Мяч попал футболисту в район груди, после чего игрок упал, сообщает Jutarnji List.

Медики пытались помочь полузащитнику, на поле прибыла машина скорой помощи. Однако через некоторое время была констатирована смерть футболиста. Причину назовут после вскрытия.

Новости Умер легендарный боксер

Отмечается, что несколько месяцев назад ушел из жизни отец Бобана. Брат Бруно Габриел в настоящее время выступает за "Осиек" в сильнейшей хорватской лиге.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что легендарный голкипер столкнулся в матче с игроком и через 5 минут скончался.