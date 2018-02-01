Футболист сборной Украины выполнил невероятный трюк на тренировке: опубликовано видео

Защитник донецкого "Шахтера" Иван Ордец забил гол с отрицательного угла. Феноменальный удар футболисту сборной Украины удался на одной из тренировок "горняков"

Фанаты в комментариях под видео восхищаются действиями игрока, отмечая, что если б такие трюки использовались во время игры, то футболисту б цены не было.

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Сам Ордец в свою очередь рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы.

"Я немного пропустил, и на первом сборе, и в начале второго. Но еще есть время для реабилитации, чтобы набрать форму, есть игры. Нога еще немного побаливает, но работать можно. С каждым днем будет все лучше и лучше, надо делать специальные упражнения, закачивать голеностоп, тогда будет легче", - рассказал о своих делах Ордец в интервью "Футбол 1".

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Ордец может перебраться в английскую Премьер-лигу