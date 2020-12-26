Футболист "Шахтера" сказал, как изменилась борьба с "Динамо" после прихода Луческу

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь заявил, что противостояние с киевским "Динамо" в весенней части сезона будет гораздо интереснее из-за прихода на пост главного тренера Мирчи Луческу

Футболист признался, что для многих стало неожиданностью второе место "горняков" в турнирной таблице, и подчеркнул, что для его команды первоочередная цель, это удачное выступление в Европе, а также все титулы в Украине.

"Думаю, в связи с этим весенняя часть чемпионата будет еще интереснее. Кроме того, чемпионат и наше соперничество с "Динамо" стало интереснее, потому что киевлян возглавил Мирча Луческу. Наш главный конкурент прибавил, но ничего, тем увлекательней весной будет чемпионат и наша борьба с "Динамо". Мы сделаем все возможное, чтобы снова стать чемпионами", – сказал 21-летний игрок сборной Украины в интервью Meta-raiting.

Комментируя выступление в Лиге чемпионов Бондарь отметил, что в команде сделают необходимые выводы.

"Чтобы все хорошее в нашей игре сохранить, а ошибок, как в матче с "Боруссией", не повторить в будущем. Мы сами не ожидали, что так много пропустим, как в играх с немцами", – заявил Бондарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая девушка нападающего "Динамо" Владислава Супряги Даша Савина вместе с молодым защитником донецкого "Шахтера" Валерием Бондарем от холодной украинский зимы сбежала в Доминиканскую Республику.