Футболист "Шахтера" получил тяжелую травму

18 августа в матче Премьер-лиги с ФК "Львов" тяжелую травму получил молодой футболист донецкого "Шахтера" Александр Пихаленок.

Александр Пихаленок ФК "Шахтер"

Футболист вышел на замену на 64-й минуте игры, но вынужден был покинуть поле на медицинском автомобиле уже через 10 минут. По сообщению пресс-службы горняков, 22-летний полузащитник получил травму передней крестообразной связки коленного сустава.

В медицинской службе "Шахтера" заявили, что восстановление игрока займет около 6 месяцев. В ближайшее время Александра прооперируют.

22-летний украинец последние два сезона провел в аренде в "Мариуполе", однако этим летом получил шанс закрепиться в основной команде "Шахтера". Матч с ФК "Львов" был всего лишь вторым выходом на поле для Пихаленка в этом сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно адскую травму получил российский футболист.

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