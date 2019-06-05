ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Футболист сборной Украины отказался играть за российский клуб

335Читать материал на украинском

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко исключил вероятность выступления за российский футбольный клуб. При этом спортсмен заявил, что хотел бы попробовать свои силы заграницей.

Виталий Миколенко

Виталий Миколенко

football.ua

"Если завтра тебе позвонят из "Зенита" ты поедешь в Россию?" — спросили футболиста.

"Нет", — категорично ответил Миколенко в эфире шоу FootBoom на Youtube.

При этом 20-летний "динамовец" заявил, что, если ему позвонит Юрген Клопп (тренер английского "Ливерпуля") и предложит место Эндрю Робертсона, то переход возможен.

"Нужно будет решать", — подчеркнул футболист.

Новости
"Роналду заявление написал!" Футболиста "Динамо" "заковали" в наручники и подвергли допросу: видеофакт

Ранее Александр Зинченко проговорился, что англичане внимательно следят за игрой молодых футболистов столичного "Динамо" и заявил,что один из киевских игроков вскоре может стать его одноклубником. В списке кандидатур значилась и фамилия Миколенко.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Персона
Виталий Миколенко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения