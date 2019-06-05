Футболист сборной Украины отказался играть за российский клуб

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко исключил вероятность выступления за российский футбольный клуб. При этом спортсмен заявил, что хотел бы попробовать свои силы заграницей.

Виталий Миколенко football.ua

"Если завтра тебе позвонят из "Зенита" ты поедешь в Россию?" — спросили футболиста.

"Нет", — категорично ответил Миколенко в эфире шоу FootBoom на Youtube.

При этом 20-летний "динамовец" заявил, что, если ему позвонит Юрген Клопп (тренер английского "Ливерпуля") и предложит место Эндрю Робертсона, то переход возможен.

"Нужно будет решать", — подчеркнул футболист.

Ранее Александр Зинченко проговорился, что англичане внимательно следят за игрой молодых футболистов столичного "Динамо" и заявил,что один из киевских игроков вскоре может стать его одноклубником. В списке кандидатур значилась и фамилия Миколенко.

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