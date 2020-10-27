Футболист сборной Украины заразился коронавирусом

Футболист сборной Украины и "Андерлехта" Богдан Михайличенко сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает издание HLN.be, после получения результата наш соотечественник незамедлительно отправился на карантин. Ожидается, что он пропустит следующий матч чемпионата Бельгии против "Антверпена".

Кроме Михайличенко, положительный тест сдал работник медицинского штаба команды.

Отметим, что защитник может также не сыграть за сборную Украины в товарищеском поединке против Польши (11 ноября) и матчах Лиги наций против Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября). Он попал в расширенную заявку Андрея Шевченко на эти встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коронавирус был выявлен у двух других представителей национальной команды – футболистов "Динамо" Георгия Бущана и Виталия Миколенко.