Футболист сборной Украины заразился коронавирусом

Михаил Морозов Футбол 12:25, 10.08.2020 Обновлено: 13:43, 10.08.2020

Полузащитник "Зари" и сборной Украины Дмитрий Иванисеня сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщается на официальном сайте луганского клуба, игрок почувствовал недомогание 6 августа, после чего сразу же прошел ПЦР-тестирование. Сейчас он находится на двухнедельной самоизоляции, чувствует себя хорошо, но жалуется на отсутствие вкуса и обоняния.

В связи с этим вся команда и тренерский штаб сдали дополнительные ПЦР-тесты, которые показали отрицательные результаты. "Заря" возобновила тренировочный процесс и продолжила подготовку к товарищескому матчу против "Днепра-1", который состоится во вторник, 11 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском "Динамо" зафиксировано два случая заражения коронавирусом среди футболистов. Инфекция была выявлена у форварда Назария Русина и его соседа по комнате Романа Вантуха. Позже нападающий обратился к журналистам.

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