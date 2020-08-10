Футболист сборной Украины заразился коронавирусом

Полузащитник "Зари" и сборной Украины Дмитрий Иванисеня сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщается на официальном сайте луганского клуба, игрок почувствовал недомогание 6 августа, после чего сразу же прошел ПЦР-тестирование. Сейчас он находится на двухнедельной самоизоляции, чувствует себя хорошо, но жалуется на отсутствие вкуса и обоняния.

В связи с этим вся команда и тренерский штаб сдали дополнительные ПЦР-тесты, которые показали отрицательные результаты. "Заря" возобновила тренировочный процесс и продолжила подготовку к товарищескому матчу против "Днепра-1", который состоится во вторник, 11 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском "Динамо" зафиксировано два случая заражения коронавирусом среди футболистов. Инфекция была выявлена у форварда Назария Русина и его соседа по комнате Романа Вантуха. Позже нападающий обратился к журналистам.