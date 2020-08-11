Футболист сборной Украины заразился COVID-19: спортивные итоги 10 августа

Футболист сборной Украины Дмитрий Иванисеня заразился коронавирусом, а киевское "Динамо" подписало первого игрока при Мирче Луческу.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 10 августа.

Кроме того, СМИ показали закулисье первого матча "Динамо" под руководством Мирчи Луческу. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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