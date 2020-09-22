Футболист сборной Украины может перейти в "Манчестер Юнайтед" – СМИ

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" внимательно следит за футболистом киевского "Динамо" и сборной Украины Виталием Миколенко, сообщает metro.co.uk.

"Дьяволы" хотят усилить свою позицию левого защитника. 21-летний Виталий обратил на себя внимание скаутов после того, как пробился в основную команду "Динамо" в возрасте 18 лет, и уже восемь раз сыграл за сборную своей страны.

Вопрос с левым защитником, который является приоритетным для босса "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, необходимо закрыть до 5 октября (трансферное окно).

Кроме украинца, "Манчестер Юнайтед" рассматривал покупку Люка Шоу или Брэндона Уильямса. Но по первому варианту у руководства манкунианцев возникли вопросы к физической форме 25-летнего Шоу, а по второму – игрок правша, что не является идеальным вариантом.

В тоже время СМИ отмечают, что наиболее вероятной покупкой остается Алекс Теллес . С игроком "Порту" уже велись переговоры, и он уверен в переходе на "Олд Траффорд".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что представители Миколенко Стефано Антонелли и Фабио Паризи провели переговоры с руководством "Милана".