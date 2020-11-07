Футболист сборной Украины забил крутой пижонский гол в Турции. Видео

Украинский нападающий турецкого "Коньяспора" Артем Кравец отметился роскошным ударом в матче 8-го тура чемпионата страны против "Фенербахче".

31-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и на 77-й минуте удвоил преимущество своей команды, установив окончательный счет (2:0).

Кравец убежал в контратаку, вышел один на один с голкипером, и эффектно по-пижонски перебросил мяч в ворота.

Отметим, что для Артема это стало вторым голом подряд. В текущем сезоне турецкого первенства в 6 играх украинец забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко 7 ноября вызвал в национальную команду Кравца из-за того, что футболист киевского "Динамо" Владислава Супряги оказался зараженный коронавирусом.