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Футболист сборной Украины забил фантастический гол в Бельгии

2.1тЧитать материал на украинском

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский оформил 8-й гол в чемпионате Бельгии. 25-летний хавбек отметился в игре 19-го тура против "Остенде".

На 33-й минуте Малиновский выцарапал мяч у двух защитников и метров с 25 нанес мощнейший выстрел по воротам соперника. Кожаная сфера прилетела точно в шестерку ворот.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский

ФК Генк

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский

ФК Генк

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский

ФК Генк

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский

ФК Генк

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский

ФК Генк

Новости
Футболист сборной Украины Руслан Малиновский забил фантастический гол со штрафного: опубликовано видео

Генк – Остенде 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 33 Малиновский, 2:0 – 74 Саматта.

Генк – Вукович, Мехле, Уронен, Деваст, Айду, Хейнен, Малиновский (Берге, 55), Троссард, Посуэло (Сек, 75), Ндонгала (Пэйнтсил, 84), Саматта.

Остенде – Ондоа, Нкака, Ломбертс, Милович, Вандендриссхе, Канезин (Марке, 79), Копман, Фас, Гури (Бонен, 70), Батай, Капон (Живкович, 69).

Предупреждения: Капон (36), Канезин (54).

Отметим, что это не первый подобный шедевр нашего футболиста. В начале ноября Руслан сделал дубль и отдал голевой пас, принеся победу своей команде в чемпионате страны в гостевом матче против "Антверпена" - 4:2.

Накануне появилась информация, что Малиновский может перейти в итальянский "Милан". Клуб заинтересован в одном из лидеров бельгийского "Генка".

Персона
Руслан Малиновский
Место
БельгияГенк
Тег
ФК Генк
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