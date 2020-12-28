Футболист сборной Украины забил эффектный победный гол в чемпионате Бельгии

Футболист сборной Украины и "Мехелена" Марьян Швед отличился победным голом в домашнем матче чемпионата Бельгии против "Мускрона".

Его команда дважды забила в первом тайме, но засчитан был только один из мячей. Во второй половине гостям удалось сравнять счет с пенальти. На 83-й минуте футболист "Мехелена" точно навесил на Шведа в штрафную, украинец красиво принял мяч, одним касанием обыграл защитника и пробил под перекладину.

Video of the Marian Shved goal as he scored the winner for Mechelen in a 2-1 win over Mouscron



Tidy finish from the Ukrainian 👏 pic.twitter.com/Cjp4db9nGO — Lewis 🍋 (@LewisLaird01) December 27, 2020

Матч так и закончился с результатом 2:1, что позволило команде нашего соотечественника подняться на 13-е место в таблице после 19 матчей с 20 очками. "Мускрон" идет последним в чемпионате Бельгии с 17 пунктами.

Для Шведа этот гол стал дебютным за "Мехелен". Он принял участие в пяти поединках, сыграв в общей сложности 94 минуты.

Напомним, что ранее главный тренер команды Вутер Вранкен жестко раскритиковал украинца, заявив, что больше не собирается тратить на него время, и предложив ему сменить вид спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой наш бельгийский легионер Роман Яремчук из "Гента" был удален с поля после 22 минут матча.