Футболист сборной Украины вылечился от COVID-19 и забил гол-шедевр в Лиге Европы. Видео

Украинский форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук забил гол в первом же матче после своего выздоровления от коронавируса.

25-летний нападающий сборной Украины вышел в стартовом составе на игру 5-го тура Лиги Европы против чешского "Слована".

На 60-й минуте Роман разыграл "стеночку" с партнером и мощнейшим выстрелом с 23 метров отправил мяч четко в нижний угол, открыв счет в игре. Встреча в итоге завершилась победой бельгийцев 2:1.

Стоит отметить, что этот гол стал для Яремчука первым в сезоне в групповом этапе Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Яремчук заразился COVID-19 во время своего выступления за сборную Украины в Лиге наций. Главный тренер "Гента признался, что Роман испытывает определенные психологические проблемы после возвращения из национальной команды.