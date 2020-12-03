Футболист сборной Украины вылечился от COVID-19 и забил гол-шедевр в Лиге Европы. Видео

Максим Иншаков Футбол 22:39, 3.12.2020

Украинский форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук забил гол в первом же матче после своего выздоровления от коронавируса.

25-летний нападающий сборной Украины вышел в стартовом составе на игру 5-го тура Лиги Европы против чешского "Слована".

На 60-й минуте Роман разыграл "стеночку" с партнером и мощнейшим выстрелом с 23 метров отправил мяч четко в нижний угол, открыв счет в игре. Встреча в итоге завершилась победой бельгийцев 2:1.

Стоит отметить, что этот гол стал для Яремчука первым в сезоне в групповом этапе Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Яремчук заразился COVID-19 во время своего выступления за сборную Украины в Лиге наций. Главный тренер "Гента признался, что Роман испытывает определенные психологические проблемы после возвращения из национальной команды.

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