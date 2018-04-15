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Футболист сборной Украины выиграл чемпионат Англии

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Украинский защитник Александр Зинченко в составе "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии. В матче 34-го тура АПЛ "Ман Сити" в гостях обыграл "Тоттенхэм" (3:1), а "Манчестер Юнайтед" дома уступил "Вест Бромвичу" (0:1).

У команд осталось по пять матчей (один тур ранее был пропущен), в розыгрыше осталось 15 очков, а преимущество команды Пепа Гвардиолы над командой Жозе Моуринью составляет 16 очков.

"Манчестер Сити" в пятый раз в истории выиграл высший дивизион чемпионата Англии (1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18).

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🔥🔥🔥WE! DID! IT! 🔥🔥🔥

Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

Футболист сборной Украины в этой игре участие не принимал, но всего за сезон провел за "горожан" пять матчей, что по регламенту позволяет ему получить золотые чемпионские медали.

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Александр Зинченко
Место
Англия
Объект
ФК Манчестер Сити
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