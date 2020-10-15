Футболист сборной Украины возглавил вратарский рейтинг Лиги наций

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан стал лидером Лиги наций по количеству совершенных сейвов.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, на счету нашего соотечественника 20 спасений ворот, а у ближайших преследователей Анри Бонелло из Мальты и Жозепа Гомеса из Андорры – по 16. Точность передач, которые отдает Георгий, составляет около 50%.

Отметим, что все вратари из топ-5 рейтинга приняли участие в четырех матчах Лиги наций, в то время как Бущан вышел на поле только в двух последних поединках турнира из-за сложной кадровой ситуации в сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер "Динамо" стал лучшим игроком матча против Испании, который закончился сенсационной победой нашей национальны команды.