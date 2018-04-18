Футболист сборной Украины "в одиночку" вывел клуб в финал Кубка Турции

Украинский нападающий турецкого клуба "Акхисар Беледиеспор" Евгений Селезнев провел фееричесмкий полуфинальный матч Кубка страны. 32-летний футболист сборной Украины оформил дубль в ворота "Галатасарая" (2:0).

Наш соотечественник вышел на игру в стартовом составе и отметился забитыми мячами на 4-й и 35-й минутах.

Сперва Селезнев откликнулся на точную диагональную передачу с правого фланга, а спустя полчаса завершил похожим ударом очередную контратаку.

В чемпионате Турции в сезоне 2017/2018 Евгений сыграл 17 матчей в составе "Акхисар Беледие", в которых забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.

8 февраля Селезнев отдал роскошный голевой пас пяткой. В матче 23-го тура Евгений произвел настоящий фурор своей игрой против "Коньяспора".