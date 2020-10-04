"Шахтер" отказался возвращать в команду игрока сборной Украины

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко продолжит карьеру в польском "Лехе", сообщается на официальном сайте "горняков".

Арендный договор 29-летнего футболиста сборной Украины с клубом из Познани продлен до конца календарного года.

Бутко является воспитанником донецкого клуба. В составе "оранжево-черных" провел 64 матча, в которых забил 1 гол.

Богдан перешел в "Лех" в феврале этого года, сыграв 10 поединков в Экстраклассе и 2 – в Кубке страны. В чемпионате Польши клуб финишировал вторым. 22 октября "железнодорожники" начнут выступления на групповом этапе Лиги Европы домашней игрой с "Бенфикой". Также в их квартете "Стандард" и "Рейнджерс".

Бутко в сезоне 2015/16 выступал за российский "Амкар" и был твердым игроком основы, сыграв 38 матчей и забив один гол.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан откровенно высказался о своем отношении к ситуации на Донбассе.