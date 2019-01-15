Футболист сборной Украины унизил российский клуб

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко объяснил, почему не перешел в питерский "Зенит" в 2016 году. Футболисту сборной Украины уровень клуба и чемпионата показался слишком низким.

"Во-первых, я всегда мечтал играть в Европе. Просто здесь совершенно другой уровень, и когда я пришел, я это понял. Я просто выбрал футбол. Я осуществил свою мечту", - признался Зинченко в интервью на Youtube-канале Евгения Савина "КраСава".

Напомним, что в 2016 году "Зенит" интересовался украинским футболистом, который на то время играл в "Уфе". Питерскую команду тогда возглавлял экс-тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу.

Александр Зинченко instagram.com/zinchenko_96

Как сообщал OBOZREVATEL:

Футболист сборной Украины Александр Зинченко забил первый мяч за "Манчестер Сити". Украинец отметился фантастическим ударом в поединке Кубка Английской футбольной лиги против "Бертон Альбион".

После матча Зинченко поделился своими эмоциями и раскрыл планы, которые до конца не были реализованы командой.

"Манчестер Сити" поздравил футболиста сборной Украины с забитым голом твитом, переведенным на русский язык Google-переводчиком.

Зинченко заявил, что не намерен покидать свой нынешний клуб и будет бороться за место в основном составе команды.

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