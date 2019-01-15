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Футболист сборной Украины унизил российский клуб

1.4тЧитать материал на украинском

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко объяснил, почему не перешел в питерский "Зенит" в 2016 году. Футболисту сборной Украины уровень клуба и чемпионата показался слишком низким.

"Во-первых, я всегда мечтал играть в Европе. Просто здесь совершенно другой уровень, и когда я пришел, я это понял. Я просто выбрал футбол. Я осуществил свою мечту", - признался Зинченко в интервью на Youtube-канале Евгения Савина "КраСава".

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Напомним, что в 2016 году "Зенит" интересовался украинским футболистом, который на то время играл в "Уфе". Питерскую команду тогда возглавлял экс-тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу.

Александр Зинченко

Александр Зинченко

instagram.com/zinchenko_96

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Персона
Александр Зинченко
Теги
ФК Манчестер СитиФК Зенит
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