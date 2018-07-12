Футболист сборной Украины унизил чемпионат России

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев, который играл за "Кубань" в 2016 году, считает, что уровень чемпионата России крайне низок.

"Не могу сказать, сильная лига или слабая. Но вот в футбол там не играют. Три-четыре команды относительно зрелищные, атакуют. А что делают остальные? Центр поля практически не переходят. Чемпионат Украины уже четыре-пять лет назад превосходил по уровню. У нас играли в футбол. Я много времени потерял в "Кубани". Ошибся, что туда перешел", – сказал Селезнев в интервью "СЭ".

Напомним, что накануне стало известно, как Шевченко помог сборной России на ЧМ-2018.