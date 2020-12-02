Футболист сборной Украины рассказал, как его семью бомбили на Донбассе

Защитник черниговской "Десны" Ефим Конопля рассказал, что на войне на Донбассе у него серьезно пострадал дом, в котором жили его предки.

По словам футболиста сборной Украины, его бабушка и дедушка жили неподалеку от Донецка и следили за квартирой Ефима, которая была в столице области.

"Они жили в Спартаке – это село под Донецком, оно с аэропортом граничит. Ну там просто полдеревни в пыль. Им повезло, что их половина, там где находится дом – он в дальней части от аэропорта. Но все равно покоцало, воронки там в огороде. На сарай упал снаряд. Сарай сравняли с землей. Дырки везде в шифере, в окнах. Дедушка там позаколачивал все. Сейчас переехали в Донецк, живут в квартире, не помню чьей", - рассказал Ефим в программе "Наша сборная" на YouTube-канале FootballHub.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21-летний Конопля впервые в своей карьере получил вызов в национальную сборную в октябре этого года

Молодой футболист год назад вместе с молодежной сборной Украины выиграл чемпионат мира, который прошел в Польше.